Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

“Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации. Возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 тысяч ботов”, – отмечается в сообщении.

В СБУ уточнили, что организаторы ботоферм использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники СБУ установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов.

“В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб”, – говорится в сообщении.

Ботофермы специализировались на заказах по эскалации конфликта на Донбассе. Организаторы сети осуществляли информационные “вбросы”, содействовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

СБУ провела обыски по 12 адресам, где было размещено оборудование. Изъято 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.