СБУ разоблачила деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без каких-либо документов через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Правоохранители в ходе следственных действий изъяли лекарства и тесты почти на 1 миллион гривен.

В СБУ добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.