Блогер и политик Анатолий Шарий не явился на допрос в СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

16 февраля Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 “Государственная измена” и ч. 1 ст. 161 “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам”.

“22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать как уклонение от следствия”, – говорится в сообщении.

В то же время ходатайство адвоката В. Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Анатолию Шарию.