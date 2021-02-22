Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
16 февраля Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 “Государственная измена” и ч. 1 ст. 161 “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам”.
“22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать как уклонение от следствия”, – говорится в сообщении.
В то же время ходатайство адвоката В. Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Анатолию Шарию.
- 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям блогеру, лидеру “Партии Шария” Анатолию Шарию.
- В ноябре СБУ открыла уголовное производство против Анатолия Шария, лидера “Партии Шария”, из-за посягательства на территориальную целостность Украины.
- Ранее пятый президент Украины, лидер партии “ЕС” Петр Порошенко выиграл апелляцию по делу против Анатолия Шария, лидера “Партии Шария”.