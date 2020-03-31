Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что была разоблачена деятельность пророссийских “киберактивистив” из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности за ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.
Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1 тысячи интернет-сообществ, что в целом имеют свыше 500 тысяч подписчиков.
“В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины”, – отметили в СБУ.
- Во Львове разоблачили поклонницу “Новороссии” на распространении фейков о коронавирусе.