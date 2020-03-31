Служба безопасности Украины за период действия карантина обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 4 интернет-агитаторы, которые действовали по заданию российской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что была разоблачена деятельность пророссийских “киберактивистив” из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности за ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1 тысячи интернет-сообществ, что в целом имеют свыше 500 тысяч подписчиков.

“В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины”, – отметили в СБУ.