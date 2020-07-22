Об это сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Вечером во вторник злоумышленник был задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После задержания правоохранители проводили следственные действия — устанавливали связи злоумышленника, каналы приобретения оружия и возможных сообщников.
Позднее Кривошу было сообщено о подозрении в совершении преступлений. Его действия были квалифицированы по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами);
- ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа);
- ст. 147 (захват заложников).
Как сообщалось ранее, меру пресечения луцкому террористу изберут в четверг, 23 июля.
Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
Около 22 часов, после публикации Зеленского, террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- Позже в Сети появились видео задержания Максима Кривоша. На записи видно, что террорист сам покинул автобус и более минуты ждал, пока его задержат. После задержания к автобусу подъехал БТР, был слышен взрыв.
- 22 июля Служба безопасности Украины и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказали, зачем силовики подогнали БТР к захваченному луцким террористом автобусу, когда он уже был задержан.
- В СБУ также рассказали, какое оружие изъяли у луцкого террориста.
- Правоохранители предполагают, что у Кривоша были сообщники.