Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Главы Офиса Президента Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.

Такое мнение в интервью #Буквам высказал дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.

Дипломат считает, что сам Ермак не понимает, что он подписал в Минске и не осознает, что подписанный документ предоставляет субъектность боевикам ОРДЛО.

“Мне хочется придумать для вас заголовок (о произошедшем): «Подписание капитуляции в условиях пандемии”, – отметил он.

По его мнению, СБУ стоит более детально изучить эту ситуацию, задавшись вопросом, а на какую страну работает Ермак, поскольку на кону защита национальных интересов.

“Ну ты же (Ермак) кино снимал, ты же знаешь, что Apple не дает айфоны в руки плохим героям, а ты зачем им даешь? Чтобы у тебя спрашивали, а чья задача ты здесь выполняешь? Ты на государство работаешь? Я бы на месте СБУ задался этим вопросом”, – сказал он.

Бессмертный считает, что в этом аспекте Ивану Баканову, как главе СБУ, стоит забыть о дружбе с президентом, подумав о том, что на кону интересы государства.