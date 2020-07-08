Служба безопасности Украины фактически угрожает экс-главе Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой из-за ее высказываний о том, что Международному валютному фонду (МВФ) следует приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.

Об этом в комментарии #Буквам заявил юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

Так, Валерия Гонтарева в интервью изданию Central Banking заявила: “Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет проводить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу (НБУ), который будет защищать реформы”.

Гонтарева заявила, что за вытеснением главы НБУ Якова Смолия, стоит кампания, организованная украинским миллиардером Игорем Коломойским. По ее словам, без решительных действий МВФ президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, назначит управляющего центрального банка, который согласится подстраиваться под Коломойского.

В ответ на этом в Facebook появилась публикация, в которой СБУ призвало всех бывших чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев, не сеять панические настроения среди населения и не расшатывать экономическую стабильность государства.

По мнению Александра Леменова, такие заявления со стороны СБУ в адрес бывших топ-чиновников являются “фактическими угрозами”.

“Фактически это угроза экс-чиновнику в том, что она не имеет права высказывать свою позицию, которая идет вразрез генеральной линии партии и указывать о том, что соответствующие действия, направленные на уничтожение зависимости НБУ как регулятора – это якобы большая опасность для Украины”, – сказал он.

Леменов считает, что пост СБУ в Facebook – это “указание Баканова”.

“И кроме того, я уверен, что на Банковой тоже в курсе. С Банковой в СБУ это прислали и SMM опубликовала на сайте с намеком на очень серьезные последствия за публикацию соответствующих позиций Гонтаревой”, – отметил Александр Леменов.