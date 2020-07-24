Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в столице и Киевской области установили повышенный “желтый” уровень террористических угроз.
Такое решение принято в соответствии с “Положением о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий”, которое было утверждено постановлением Кабинета Министров от 2016 года.
“Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны… После событий в Луцке кординационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный “желтый” уровень террористических угроз в регионе”, – отмечается в сообщении.
Решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.
В СБУ уточнили, что основные усилия будут сосредоточены “на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств”.
Ранее сообщалось, что после событий в Луцке Национальная полиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины: в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Как известно, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе.
Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: “Фильм “Земляне” 2005 года: смотреть всем”. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
В итоге Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
Стоит отметить, что ряд моментов спецоперации по освобождению заложников в Луцке вызвали вопросы. В частности, момент задержания Кривоша, который сам покинул автобус и около минуты ждал, пока его задержат. И только потом произошел “штурм” автобуса с бронетранспортером и гранатами.
- Накануне Луцкий горрайонный суд избрал Максиму Кривошу, удерживавшему в заложниках 13 пассажиров автобуса в центре города, меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
- Ранее силовики заявляли, что Максим Кривош действовал не один и имел сообщников. В частности, сообщалось о задержании возможного сообщника в Харькове – Дмитрия Михайленко (его также арестовали). Сам Кривош в суде утверждал, что у него не было сообщников.
- Правоохранители сообщали, что не сразу задержали луцкого террориста Максима Кривоша после выхода его из автобуса, так как нужно было убедиться, что он не приведет в действие взрывное устройство.