Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве после захвата автобуса с заложниками в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в столице и Киевской области установили повышенный “желтый” уровень террористических угроз.

Такое решение принято в соответствии с “Положением о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий”, которое было утверждено постановлением Кабинета Министров от 2016 года.

“Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны… После событий в Луцке кординационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный “желтый” уровень террористических угроз в регионе”, – отмечается в сообщении.

Решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

В СБУ уточнили, что основные усилия будут сосредоточены “на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств”.

Ранее сообщалось, что после событий в Луцке Национальная полиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины: в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как известно, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе.

Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: “Фильм “Земляне” 2005 года: смотреть всем”. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

В итоге Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.

Стоит отметить, что ряд моментов спецоперации по освобождению заложников в Луцке вызвали вопросы. В частности, момент задержания Кривоша, который сам покинул автобус и около минуты ждал, пока его задержат. И только потом произошел “штурм” автобуса с бронетранспортером и гранатами.