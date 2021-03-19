Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО “Донецкоблгаз”, направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Акции ПАО “Донецкоблгаз”, по информации из открытых реестров, принадлежат НАК “Нафтогаз Украины” (38.2796%). Еще 49,99% акций принадлежит компаниям TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДИНГ ФИЛД ЛИМИТЕД) и ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛИМИТЕД). Эти компании зарегистрированы в Гонконге и владеют долями по 24,95%.

По информации спецслужбы, акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ.

По материалам СБУ Шевченковским районным судом Киева наложен арест на эти 49,99% акций. Они перешли в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

“Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО “Донецкоблгаз” НАК “Нафтогаз Украины”. Компания должна организовать недопущения потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА”, — отметили в СБУ.

Напомним, 19 марта на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% акций “Донецкоблгаза” попали под действие полного комплекта санкций.