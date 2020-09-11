Об этом сообщили его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

Дела открыты по 15 статьям. Среди них – статьи о посягательстве на территориальную целостность, захвате госвласти, госизмене, присвоении имущества, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.

Адвокаты отметили, что эти дела дублируют предыдущие. Например, производство по “Кузнице на Рыбальском” восстановили по решению Печерского суда.

Адвокат Новиков считает, что СБУ “плодит” новые производства против Порошенко, потому что предыдущие зашли в тупик.

“Наиболее примечательное в последней активности СБУ – это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко – мы к этому уже привыкли. А то, что не возбуждено ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный Департамент, и Министерство финансов США Деркача в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует “, – отметил Новиков.

Адвокаты назвали дела пустыми и сфабрикованными. В частности, Головань видит здесь причастность бывших собственников ПриватБанка и экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, который недавно опубликовал 15-е или 16-е дело, имеющее отношение к “Кузнице на Рыбальском”. Новиков уверен, что к этим делам также причастен замглавы Офиса президента Олег Татаров.