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СБУ открыла уголовное производство по делу «вагнеровцев», – Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения данных по делу 33 бойцов ППК "Вагнер", задержанных в Беларуси.

Суббота, 12 сентября 2020, 21:14

Об этом Гончаренко написал в Telegram.

Гончаренко отметил, что написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ППК “Вагнер” в Беларуси.

“В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины “Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования”, – написал Гончаренко.

Что известно о спецоперации по вагнеровцам?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.

  • 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
  • В тот же день нардеп фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Нестор Шуфрич выступил против создания в парламенте Временной следственной комиссии для расследования дела по вагнеровцам. Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис Зеленского.
  • 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении председателя Офиса Зеленского Андрея Ермака относительно “слитой” операции по вагнеровцам.
Теги: група Вагнера, Олексій Гончаренко, група Вагнера, угрупування Вагнер, ЧВК Вагнера

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