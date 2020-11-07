Об этом сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей”, – говорится в сообщении.

В документе сообщается, что в связи с этим фактом ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса – “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”.

“Такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету нашей страны. И на это нельзя закрывать глаза. Буду и дальше следить за ситуацией”, – добавил Гончаренко.