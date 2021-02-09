Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В понедельник, 8 февраля, следователи пришли для проверки горно-обогатительного производства, а на 9 февраля было запланировано осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья.

Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия.

На этот раз визит правоохранителей запланирован в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 гг. Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и сделать обзор территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья.

Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу – очевидно выборочным.

Напомним, 20 июля сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (Днепропетровская область). Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по экоциду (загрязнению окружающей среды). Так, СБУ открыла производство в отношении горно-металлургического комбината по статье 441 Уголовного кодекса Украины – “экоцид”. По указанной статье грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

20 июля руководство металлургического комбината “АрселорМиттал Кривой Рог” обратилось к посольствам стран “Большой семерки” и бизнес-сообществу в связи с обысками, которые провела на предприятии Служба безопасности Украины.