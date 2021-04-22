Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підозрювані тероризували й залякували місцеве населення. Ключовим “доходом” угруповання була реалізація наркотиків, зокрема до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий “общак” у середньому 300 тис. гривень на місяць. Очолював угрупування “наглядач за регіоном” від кримінальних кіл.
Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, зокрема у “наглядача”. Під час слідчих дій вилучили низку доказів.
Фото: СБУ
Двох зловмисників викрили під час передавання наркотиків до виправної колонії. Розв’язується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.
- У лютому Верховна Рада направила на доопрацювання до повторного другого читання законопроєкт про кримінальну відповідальність для “злодіїв у законі”. Дане питання узгоджувалося в онлайн-чаті “Слуги народу”. Відповідне листування вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.
- У червні 2020 року Верховна Рада України підтримала в другому повторному читанні законопроєкт про “злодіїв у законі”.