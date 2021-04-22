Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрювані тероризували й залякували місцеве населення. Ключовим “доходом” угруповання була реалізація наркотиків,  зокрема  до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий “общак” у середньому 300 тис. гривень на місяць. Очолював угрупування “наглядач за регіоном” від кримінальних кіл.

Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, зокрема у  “наглядача”.  Під час  слідчих дій вилучили низку доказів.

Фото: СБУ

Двох зловмисників викрили під час передавання наркотиків до виправної колонії. Розв’язується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

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