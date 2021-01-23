Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб и боевиков "ЛНР", который планировал дестабилизировать ситуацию в нашей стране и готовил "тарифный майдан".

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник – житель Херсонской области. Отмечается, что он входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированного с ней так называемого “МГБ ЛНР”.

Оперативники СБУ установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи указанный агент получил от кураторов задание способствовать распространению в Украине искусственно спровоцированных массовых протестов: в частности, “тарифного майдана”. За это ему пообещали денежное вознаграждение.

“Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий”, – уточнили в спецслужбе.

Ранее СБУ задокументировала, что по указанию ФСБ РФ злоумышленник, который “возглавлял одну из пророссийских партий”, осуществлял “сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере”.

“По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране”, – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, в феврале 2020 года злоумышленник во время пребывания в оккупированном Симферополе по заданию кураторов провел встречи с “властями АРК”, в частности с так называемым главой “Республики Крым” Сергеем Аксеновым.

“Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины. Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой “МГБ ЛНР” и получил псевдоним “Джигурда”, – рассказали в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным херсонского издания “Мост”, речь идет о жителе Геническа Эдуарде Коваленко, которого в 2017 году осудили на 5 лет за срыв мобилизации.

В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже Коваленко вернулся на подконтрольную украинским властям территорию и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Схожие данные приводит и издание “Новинарня”. Согласно информации издания, Коваленко был “обменян” в ОРЛО, проводил “общественную деятельность” во временно оккупированном Луганске, а в августе 2020 года вернулся в Херсонскую область. В Геническе он восстановил политическую активность в интересах РФ, записывал соответствующие обращения на видео и выкладывал в своем YouTube-канале.

На обнародованном СБУ видео задержанный рассказывает, что получал задания от российских спецслужб еще в 2000-х годах: о том, что сотрудник ФСБ РФ просил “провести акции, направленные против вступления Украины в НАТО”, и о “предоставлении партии УНА-УНСО более фашистского направления”. На это ему выделили 30 тысяч долларов, из которых 9000 забрал себе тот самый сотрудник ФСБ.