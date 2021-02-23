Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки. Участники за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий председатель одного из районных судов области. Стоимость “услуг” составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы.

По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в Российской Федерации. Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные “частные детективы”. Сейчас проверяется возможная связь человека со спецслужбами страны-агрессора.

Фото: СБУ

Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал “расчеты” в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

При проведении обысков, по местам размещения серверов в арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли: компьютерное оборудование; банковские карты; образцы программного обеспечения, используемые для получения несанкционированного доступа.

Все они будут направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.