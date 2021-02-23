Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Досудебное расследование установило, что злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий председатель одного из районных судов области. Стоимость “услуг” составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы.
По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в Российской Федерации. Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные “частные детективы”. Сейчас проверяется возможная связь человека со спецслужбами страны-агрессора.
Фото: СБУ
Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал “расчеты” в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.
При проведении обысков, по местам размещения серверов в арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли: компьютерное оборудование; банковские карты; образцы программного обеспечения, используемые для получения несанкционированного доступа.
Все они будут направлены на экспертизу.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.
- Начиная с 18 февраля 2021 Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернет, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.