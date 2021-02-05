Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области — способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме “Кульбакино”.

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

Также Служба безопасности задокументировала намерение похитить и нелегально переместить в Россию одного из бывших командующих Силами специальных операций. За выполнение этого задания российская спецслужба обещала выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.

В ходе проведенных обысков сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия и боеприпасов, в частности, 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4000 патронов различного калибра, около 3 килограммов тротила и электродетонатора.

В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.