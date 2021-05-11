Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке за $250 продавало підроблену вакцину проти коронавірусу від нібито американської компанії "Pfizer".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія “Pfizer” офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

Зазначається, що зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії “Pfizer”.

Насправді, вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції.

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової “вакцини” становила $250.

СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від “клієнтів” на тисячі доларів США.

СБУ, у співпраці з МОЗ України та Київською міською прокуратурою, викрила зловмисників та перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини “Pfizer” до інших країн наприкінці квітня.