Служба безопасности Украины разоблачила масштабную систему продажи биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок. Товары продавали через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

“Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение”, – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также у злоумышленников обнаружили более 1,1 миллиона долларов.

За время работы схемы злоумышленники уклонялись от уплаты налогов, чем нанесли ущерб госбюджету на более чем 80 млн гривен. Следственные действия продолжаются.