Служба безопасности Украины установила, что ежегодный объем финансирования Россией "ЛНР" превышает 30 миллиардов российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса”, – говорится в сообщении.

Так, во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в “ЛНР” территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, по которой средства из России попадают в так называемый “государственный банк ЛНР”. Затем деньги распределяются самозваным “министерством финансов ЛНР” для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственных образований. В частности, незаконных вооруженных формирования “МГБ”, “МВД”, “народной милиции”.

Отмечается, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственными образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 миллиардов российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третей от общих потребностей “бюджета” псевдореспублики.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, СБУ задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые “министр финансов” и директор “госбанка ЛНР”. Они занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года и поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения “ассигнований” на функционирование так называемой “ЛНР” и распределений средств.

Сейчас псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.