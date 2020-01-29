Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания “правительства ДНР” и принимал активное участие в формировании внутренней политики “профильного министерства”. Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник после отстранения с “должности” вел бизнес на территории, подконтрольной боевикам и планировал вернуться на подконтрольную официальной украинской власти территорию.
Отмечается, что сразу после вывода из “ДНР” гражданин оформил заявление в СБУ, где сообщил об участии в функционировании незаконных оккупационных властей.
“Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. “Экс-министр” также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как “советники”, в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики”, – говорится в заявлении.
Сообщается, что по делу открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.
- В конце июня украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (“ДНР”) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. По данным группы Bellingcat, он может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.
- Впоследствии Владимир Цемах был передан России в рамках обмена “35 на 35”. Тогда были освобождены 24 украинских военнопленных моряка и политзаключенные, в том числе режиссер Олег Сенцов.