Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания “правительства ДНР” и принимал активное участие в формировании внутренней политики “профильного министерства”. Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник после отстранения с “должности” вел бизнес на территории, подконтрольной боевикам и планировал вернуться на подконтрольную официальной украинской власти территорию.

Отмечается, что сразу после вывода из “ДНР” гражданин оформил заявление в СБУ, где сообщил об участии в функционировании незаконных оккупационных властей.

“Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. “Экс-министр” также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как “советники”, в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики”, – говорится в заявлении.

Сообщается, что по делу открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.