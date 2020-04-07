Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля в Украине в связи с пандемией COVID-19 был ужесточен карантин. В частности, запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, в том числе — на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что в городе продолжится движение общественного транспорта вопреки решению правительства.

Глава государства проинформировал, что такие действия Буряка “уже получили реакцию” правоохранителей.

“Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например, Запорожья, нарушает постановление правительства, и запускает общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Я хочу подчеркнуть для глав всех украинских городов и сел обязательность выполнения всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу”, — сказал Зеленский.

Напомним, также с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.