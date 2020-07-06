Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники представляли международный трафик псевдооператоров “Феникс” и “Лугаком” с территории “Л/ДНР” и Российской Федерации как местные телефонные разговоры украинских абонентов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи, что доказывает незаконную деятельность.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.