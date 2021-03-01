Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине.

Они искусственно накаляли социальную напряженность в обществе. Занимались “накручиванием” количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей.

Оплата за предоставление услуг проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

Фото: СБУ

В ходе проведения обысков по месту расположения ботофермы в одном из спальных районов столицы правоохранители, в частности, обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъяты компьютерная техника, сим-карты операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины проводятся неотложные следственные действия.