Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

“Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам”, – говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозы СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу “MISP-UA”.

На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ Разместил:

“СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБУ совместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб “, – добавили в ведомстве.