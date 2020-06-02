Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что правоохранителям удалось обнаружить злоумышленника в Мариуполе при помощи свидетелей событий 2014 года.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты материалы, приобщенные к доказательной базе по делу.

Отмечается, что в 2014 году боевик добровольно присоединился к террористической группировке Игоря Безлера, где отвечал за антиукраинскую пропаганду. Помимо того, подозреваемый участвовал в издевательствах над пленными украинскими военными и мирным населением. “Признания”, добытые через пытки, он фиксировал на видеокамеру и потом распространял в интернете.

Сообщается, что задержанный сбежал со временно оккупированной территории Донбасса в Мариуполь в 2015 году, испугавшись криминальных разборок между боевиками за сферы влияния.

В данный момент правоохранители сообщили террористу о подозрении в совершении преступления по статье “участие в террористической деятельности”, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.