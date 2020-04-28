Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа “Немца” (Валерия Бергмана) захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы”, – сказано в сообщении.

Отмечается, сам Бергман был задержан еще в конце 2019 года и предоставил обличительные показания. Диверсант дал подробную информацию о совершенных преступлениях, тайниках, которые предназначались для совершения дальнейших диверсий.

Уточняется, что из нескольких тайников диверсионной группы было изъято самодельное взрывное устройство, 17 гранат, 400 грамм тротила, 3 мины, 40 ручных гранатометов, автомат с 4 магазинами, пистолет, а также около 2 тысяч боевых патронов.

Весной 2019 года правоохранителям в Константиновке и Лисичанске удалось задержать двух участников “группы Бергмана”. Впоследствии задержанные признались в совершении террористических актов. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.