Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).

В четверг, 16 апреля, контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего сотрудника Центра спецопераций “Альфа”, которым ранее руководил Шайтанов.

По информации правоохранителей, задержанный поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым, в связях с которых подозревают и Шайтанова.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства экс-сотрудника “Альфы”. В ходе обысков был обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов.

“Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра”, — сообщили в спецслужбе.

Обнаруженное вооружение и боеприпасы приобщили к уголовному производству в качестве доказательства и направили на экспертизу. Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.