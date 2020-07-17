Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации следствия, пособник террористов в прошлом был украинским чиновником и занимал руководящие должности в силовых структурах, а также возглавлял управление транспорта Луганского городского совета.

Подозреваемый получил после перехода на сторону боевиков так называемую должность “председателя координационного народного совета Луганской области”, однако долго продержаться у власти на контролируемой боевиками территории ему не удалось.

“В течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили место нахождения злоумышленника в Северодонецке”, – сказано в сообщении.

В данный момент задержанному сообщили о подозрение по статье “посягательство на территориальную целостность и неприкасаемость Украины”.