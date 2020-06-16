СБУ задержала Мангера, его везут в Печерский суд

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Его доставляют в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

“В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора объяснили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после его угроз свидетелям и членам их семей.

“Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений”, – отметили в ОГП.

Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.