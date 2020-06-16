Covid-19 Украина

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СБУ задержала Мангера, его везут в Печерский суд

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Его доставляют в суд.

Вторник, 16 июня 2020, 09:56

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

“В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора объяснили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после его угроз свидетелям и членам их семей.

“Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений”, – отметили в ОГП.

Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.

Теги: Мангер, СБУ, дело Гандзюк, суд

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