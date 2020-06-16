СБУ задержала Мангера, его везут в Печерский суд

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.
“В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога”, – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора объяснили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после его угроз свидетелям и членам их семей.
“Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений”, – отметили в ОГП.
Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.
В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.
Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.
4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.
- 29 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.
- Экс-заместитель главы Офиса Генпрокурора Виктор Трепак заявил, что сомневается в том, что после его отставки в деле об убийстве херсонской чиновницы и активистки Катерины Гандзюк возможен прорыв.