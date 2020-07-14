Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что он требовал пять тысяч долларов за поступление в лицей.

Замначальника учебного заведения задержали в его кабинете во время получения половины взятки – 2,5 тысячи долларов.

“Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ”, – говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия, правоохранители решают вопрос о сообщении чиновнику о подозрении.

“Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка”, – добавили в СБУ.