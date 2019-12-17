Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух людей, которые распространяли антиукраинские материалы в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокативный контент в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проведения обыска правоохранители обнаружили технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

“В пределах уголовного дела, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (покушение на территориальную целостность и неприкасаемость Украины) Криминального кодекса Украины решается вопрос по поводу осуществления преступникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет”, – сказано в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что в данный момент продолжается досудебное следствие.