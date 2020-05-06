Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они уведомили украинскую спецслужбу”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что российский агент был задержан при попытке передать по мессенджеру в ФСБ секретную техническую документацию современного ракетного комплекса.
По данным экспертов, информация содержала сведения, являющейся государственной тайной Украины, утечка которых могла нанести вред обороноспособности.
Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в государственной измене.
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