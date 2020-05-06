Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который пытался добыть информацию о военных разработках в ракетостроении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они уведомили украинскую спецслужбу”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что российский агент был задержан при попытке передать по мессенджеру в ФСБ секретную техническую документацию современного ракетного комплекса.

По данным экспертов, информация содержала сведения, являющейся государственной тайной Украины, утечка которых могла нанести вред обороноспособности.

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в государственной измене.