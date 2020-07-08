В районе проведения операции Объединенных сил контрразведчики Службы безопасности Украины с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Гражданина Украины задержали “на горячем” при попытке изымать орудие совершения диверсии, 2 гранатомета РПГ -22 с гранатами к ним, из заранее подготовленного врагом схрона.

Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ПАО “Северодонецкое объединение Азот”.

По информации СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По предварительным данным экспертов, повреждения цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

Диверсанта задержали в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.