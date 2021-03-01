Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий за границей в уголовном производстве по делу блогера Анатолия Шария.
Кроме того, в ходе досудебного расследования служба выявила факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации “Партии Шария”.
“Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования”, – говорится в сообщении.
Сам блогер уже прокомментировал новость в своем Telegram-канале. Он считает, что Владимиру Зеленскому сказали “в уголовное дело запихнуть еще одно уголовное дело” о партии.
“Давайте уже скорее начинайте работать с европейскими партнерами”, – написал он.
Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Шария вызывали на допросы на 22 и 25 февраля, однако он не явился. В СБУ расценили неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.
- Глава правления ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовская объясняла, что то, что Служба безопасности Украины вручила подозрение блогеру Анатолию Шарию, не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария”.
- Житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждает, что именно на его имя зарегистрирована партия Шария и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.
- 25 февраля СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск после того, как он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.