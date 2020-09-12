Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов критической инфраструктуры Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи органов безопасности установили, что в мае 2020 житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов “Ровнооблводоканал”.

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.

Фото: СБУ

Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона.

Сейчас решается вопрос о сообщение следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.