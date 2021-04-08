В Новой Каховке Херсонской области разоблачили боевика террористической организации "ЛНР", который работал в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Мужчина в течение 2015-2016 годов работал на “спецслужбу” террористов “МГБ ЛНР” в Луганской области, в частности, вербовал граждан и запугивал проукраинское население. Затем он через Россию вернулся на подконтрольную Украины территорию.

По данным спецслужбы, имея фальшивые документы, он устроился на должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

По оперативной информации, боевик “ЛНР” имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям оккупантов.

Мужчину задержали в одном из жилых районов Новой Каховки. Во время обысков по месту жительства и в офисе обнаружили и изъяли документы, а также две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Фото: СБУ

Ему инкриминируют совершение преступлений по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.