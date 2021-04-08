Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Мужчина в течение 2015-2016 годов работал на “спецслужбу” террористов “МГБ ЛНР” в Луганской области, в частности, вербовал граждан и запугивал проукраинское население. Затем он через Россию вернулся на подконтрольную Украины территорию.
По данным спецслужбы, имея фальшивые документы, он устроился на должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.
По оперативной информации, боевик “ЛНР” имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям оккупантов.
Мужчину задержали в одном из жилых районов Новой Каховки. Во время обысков по месту жительства и в офисе обнаружили и изъяли документы, а также две тротиловые шашки с электродетонаторами.
Фото: СБУ
Ему инкриминируют совершение преступлений по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
- Ранее контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) установила, что сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают аннексированный Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.