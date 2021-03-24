Служба безопасности Украины задержала экс-народного депутата Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного частного вооруженного формирования (ЧВК) и контрабанде оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В СБУ полагают, что Семенченко и Шевченко – возможные организаторы и участники схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей. Эти запчасти продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Частная военная кампания (ЧВК), которую организовали Семенченко и Шевченко, была направлена ​​против основ национальной безопасности. В ее составе было более 150 человек. Они действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Участников ЧВК готовили на тренировочной базе в Киевской области. Некоторых готовили за рубежом. Во главе организации было около 15 человек.

В СБУ заявили, что у них есть доказательства того, что фигуранты дела заключали контракты между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Им поступали предложения поставлять оружие в эти страны.