Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В СБУ полагают, что Семенченко и Шевченко – возможные организаторы и участники схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей. Эти запчасти продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
Частная военная кампания (ЧВК), которую организовали Семенченко и Шевченко, была направлена против основ национальной безопасности. В ее составе было более 150 человек. Они действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Участников ЧВК готовили на тренировочной базе в Киевской области. Некоторых готовили за рубежом. Во главе организации было около 15 человек.
В СБУ заявили, что у них есть доказательства того, что фигуранты дела заключали контракты между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Им поступали предложения поставлять оружие в эти страны.
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