Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 января 2020 на улице Кубийовича во Львове был совершен поджог авто журналистки. Впоследствии в Одессе задержали исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого.

В феврале стало известно, что к поджогу может быть причастен 43-летний майор полиции Львовской области.

В понедельник, 17 августа, оперативники СБУ установили местонахождение экс-полицейского и во исполнение решения суда задержали его.

“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия”, — сообщили в спецслужбе.