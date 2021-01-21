В четверг, 21 января, Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества "АК "Киевводоканал".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в городе Киеве.

Известно, что чиновник требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры. За эти деньги он обещал согласовать разрешения на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых “Киевводоканалом”.

Задержание произошло в служебном кабинете во время получения 14,7 тысячи долларов. Перед этим задержанный получил аванс в размере 9,1 тысячи долларов.

“В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения”, – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

В то же время в “Киевводоканале” заявили, что сотрудники СБУ не предъявили удостоверения и документ, который дает право проводить следственные действия. Поэтому служба безопасности компании отказала им в доступе на территорию главного офиса. После этого представители СБУ выломали двери и разбили стекло.

Руководство готово сотрудничать с СБУ. Деталей на предприятии не предоставили, поскольку идет следствие.