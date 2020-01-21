В 2020 году счетная палата Украины планирует провести более 80 аудитов крупных компаний и ведомств, в том числе Кабмина, ЦИК, СНБО, Конституционного суда, "Укрзализныци", "Укрпочты" и других.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что ведомство займется “тяжеловесами” в этом году, проводя аудиторские проверки.

В частности, будут проведены аудиторские проверки в Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии, Кабинете министров, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, “Укрзализныце”, “Укрпочте”, Службе внешней разведке.

Также будет проверено, насколько эффективно используются государственные средства, выделенные на поддержку безопасности энергоблоков и объекта “Укрытие” на территории Чернобыльской АЭС. Будет проведен аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе, а также использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украино-польской и украино-венгерской границе.

Счетная палата проанализирует формирование источников финансирования государственного бюджета относительно поступлений от приватизации госимущества в период с 2018 по 2020 год.

“Еще один вопрос, который остается в приоритете, – обороноспособность. В этом году, как и в прошлом году, запланирован ряд аудитов по этому направлению. Результаты прошлогодних аудитов подтвердили, что проблемы в этой сфере значительны. Счетная палата предоставила свои рекомендации, которые могут значительно улучшить ситуацию, и мы проверим”, – сказал Пацкан.

Будут проведены проверки относительно использования бюджетных средств, предусмотренных Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники.

Кроме того, проанализирует выполнение рекомендаций по результатам аудита Министерства обороны по вопросам эффективности использования бюджетных средств на обеспечение живучести и безопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины.