Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что ведомство займется “тяжеловесами” в этом году, проводя аудиторские проверки.
В частности, будут проведены аудиторские проверки в Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии, Кабинете министров, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, “Укрзализныце”, “Укрпочте”, Службе внешней разведке.
Также будет проверено, насколько эффективно используются государственные средства, выделенные на поддержку безопасности энергоблоков и объекта “Укрытие” на территории Чернобыльской АЭС. Будет проведен аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе, а также использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украино-польской и украино-венгерской границе.
Счетная палата проанализирует формирование источников финансирования государственного бюджета относительно поступлений от приватизации госимущества в период с 2018 по 2020 год.
“Еще один вопрос, который остается в приоритете, – обороноспособность. В этом году, как и в прошлом году, запланирован ряд аудитов по этому направлению. Результаты прошлогодних аудитов подтвердили, что проблемы в этой сфере значительны. Счетная палата предоставила свои рекомендации, которые могут значительно улучшить ситуацию, и мы проверим”, – сказал Пацкан.
Будут проведены проверки относительно использования бюджетных средств, предусмотренных Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники.
Кроме того, проанализирует выполнение рекомендаций по результатам аудита Министерства обороны по вопросам эффективности использования бюджетных средств на обеспечение живучести и безопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины.
- Ранее Глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Парламенте заявил, что правоохранители открыли 80 уголовных производств по материалам Счетной палаты относительно неэффективного использования бюджетных средств.