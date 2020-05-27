27 мая, впервые за последние 10 лет, с территории США полетит на МКС космический корабль компании Илона Маска Crew Dragon. Астронавты будут в скафандрах нового поколения, сделанных по эскизам голливудского дизайнера.

#Буквы собрали интересные факты о скафандрах астронавтов.

Владелец SpaceX Илон Маск решил несколько изменить проверенные годами скафандры, в которых астронавты латали на МКС. Новый дизайн он заказал у голливудского дизайнера.

Кто занимался дизайном скафандров

В 2016 году стало известно о том, что разработкой скафандров будет заниматься один из голливудских специалистов – дизайнер Хосе Фернандес (Jose Fernandez).

Именно он – автор костюмов таких голливудских героев, как Бетмен, Железный Человек, Человек-паук, Капитан Америка и не только. Также его привлекали для создания костюмов киногероев в фильмах “Трон: Наследие” и “Обливион”.

Основной создания скафандров стали эскизы от самого Илона Маска.

Уникальность и функциональность новых скафандров

У новых скафандров две оболочки – силовая и герметичная. Надеть скафандр можно только через гермомолнию от лодыжки до лодыжки.

Особенность новых скафандров в том, что они литые, то есть нельзя отдельно снимать шлем или перчатки.

Еще одна изюминка – в перчатках скафандров можно работать с сенсорными экранами.

Шлем скафандра напечатали на 3D-принтере. Толщина его стенок – 25. Это пластик. Раньше их делали из алюминия со стенками шириной 1,5 мм.

Каждый скафандр выполнен индивидуально под конкретного астронавта. Он может увеличиваться, растягиваясь, но лишь в определенных местах. К примеру, увеличивается скафандр в области плеч, шеи, ног.

В SpaceX пояснили, что скафандры, по сути, универсальных размеров. Но за счет “удлиняющихся” частей, могут подгоняться под конкретного астронавта. Это важно для коммерческой космонавтики, так как существенно удешевляет процесс. Процесс адаптации скафандра для того или иного астронавта займет не более двух минут.

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Одно из главных отличий этих скафандров – у них совершенно нет шарниров (деталей, соединяющих части скафандра между собой). Это может повлиять на функциональность. В частности, под давлением астронавт не будет иметь возможности пошевелиться. То есть во время стыковки космический корабль должен будет выполнять поставленные задачи автономно, астронавты будут лишь наблюдать.

Испытания новых скафандров

До того, как отправить в космос астронавтов в новых скафандрах, их несколько раз испытали. В 2018 году в них поместили манекенов и отправили в космос на ракете Falcon Heavy.

Аналогичные испытания проводились в 2019 году.

Но в новых костюмах SpaceX астронавты не смогут выходить в открытый космос. Пока что они смогут использовать для этого EMU, работа которого рассчитана на 8-10 часов.

В перспективе планируется разработать скафандры для астронавтов, которые полетят на Луну в 2024 году.

Их будут тестировать во время полета на МКС в 2023 году.