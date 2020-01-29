Президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп объявил о своем плане по установлению израильско-палестинского мира на мероприятии в Белом доме, на котором присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Американский лидер выступил за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме (палестинцам будет разрешено называть свою столицу “Аль-Кудс”). При этом Трамп подчеркнул, что Иерусалим останется “неделимой столицей” Израиля. Как именно сочетаются эти два тезиса, он не объяснил.

Согласно плану, палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство. Они должны отказаться от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы.

Израиль сохранит крупные поселения на западном берегу Иордана, которые являются предметом споров. При этом власти страны должны будут взять на себя обязательство не строить новые поселения в течение четырех лет.

Трамп отметил, что в результате реализации его плана ни израильтянам, ни палестинцам не придется покидать свои дома. Мирный план предполагает, что размер палестинских территорий удвоится.

Статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений.

Как сообщается на сайте Белого дома, реализация предложений Трампа приведет к привлечению инвестиций в палестинскую экономику на сумму в 50 млрд долларов. Это поможет создать 1 млн новых рабочих мест.

Свой план Трамп назвал “сделкой века”, а также “исторической возможностью для палестинцев наконец достичь независимого государства”. Он установил четырехлетний срок для достижения договоренностей между Израилем и Палестиной.

“Это может быть последней возможностью, которую они когда-либо будут иметь”, – предупредил президент США, которого цитирует американский телеканал CNN.

Он уточнил, что направил лидеру Палестины Махмуду Аббасу письмо с призывом рассмотреть предложения.

Трамп также опубликовал в своем Twitter карту новых границ Израиля и Палестины в рамках “сделки века”.

Стоит отметить, что одним из разработчиков плана является зять и советник Трампа Джаред Кушнер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия плана Трампа. Он заявил, что готов начать переговоры с палестинцами об урегулировании конфликта на основе озвученных предложений.

“Если они согласятся соблюдать все условия, которые вы выдвинули в своем плане, Израиль будет готов немедленно договориться о мире”, – подчеркнул Нетаньяху.

В то же время предложенный Трампом план вызвал критику у главы Палестины Махмуда Аббаса. Он назвал предложения американского лидера “пощечиной века”.

“Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продается, наши права не продаются и не являются предметом торга, а ваша сделка, заговор не пройдет. Мы снова говорим – нет, нет, нет сделке века”, – подчеркнул он.

Тем временем тысячи палестинцев провели демонстрации в провинции Газа, протестуя против предложенного Трампом плана.