Сегодня уникальный день - дата 02.02.2020 - зеркальная. Многие верят, что числа обладают своей энергетикой, которая так или иначе влияет на жизнь людей.

#Буквы рассказывают, что сулит людям сегодняшняя красивая дата.

Нумерология

Нумерология – совокупность верований и практик, которые приписывают числам определенные свойства в зависимости от культурного или исторического контекста.

Существует такое понятие, как ангельская нумерология – ее придумала американская писательница Дорин Верче. Ангельская нумерология объясняет регулярное появление в жизни одинаковых комбинаций из цифр. Появление одинаковых чисел считается сообщениями от ангела-хранителя.

Так, когда постоянно натыкаетесь на числа 22, 222, 2 или 2222, это значит, что запланированное начинает давать свои плоды. Но не стоит пускать такое дела на самотек, важно подпитывать их другими делами, необходимыми для воплощения этих замыслов.

Идеальная дата для свадьбы?

Влюбленные пары выбирают такие зеркальные даты, как день для бракосочетания, веря, что это сделает их семейную жизнь счастливой. Как правило в этот день в ЗАГСах ажиотаж: 07.07.2007 – в столичном ЗАГСе расписались 77 пар, рекорд у Днепропетровска – 714 браков за сутки. По данным Минюста, 10.10.2010 в Украине поженились 830 пар, а подали заявление 881 пара.

Хотя нумерологи предупреждают, что красивые даты, не всегда удачные.

Например, дата 12.12.12 хоть и красивая, но тогда нумерологи и астрологи говорили, что брак не будет долгим.

К чему нужно готовится в этот день?

Астрологи считают, что зеркальная дата 02.02.2020 будет прорывным днем. В этот день всплеск энергии смогут почувствовать люди в любом уголке Земли. Также сейчас на небе можно наблюдать молодой месяц, что также позитивно скажется на начинаниях.

Именно со 2-го февраля стоит ожидать глобальных изменений в мире. В жизни некоторых людей тоже произойдет то, что изменит их жизни.

В этот день не рекомендуют заниматься спортом, а посвятить время своему духовному развитию.

Сегодня лучше остаться дома.

День подходит для загадывания желаний.

Сегодня нельзя ссориться или ругаться, а наоборот следует признаваться в любви, налаживать контакты, знакомиться, жениться.

Стоит отметить, что зеркальная дата в следующий раз повторится через сто лет.