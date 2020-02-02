#Буквы рассказывают, что сулит людям сегодняшняя красивая дата.
Нумерология
Нумерология – совокупность верований и практик, которые приписывают числам определенные свойства в зависимости от культурного или исторического контекста.
Существует такое понятие, как ангельская нумерология – ее придумала американская писательница Дорин Верче. Ангельская нумерология объясняет регулярное появление в жизни одинаковых комбинаций из цифр. Появление одинаковых чисел считается сообщениями от ангела-хранителя.
Так, когда постоянно натыкаетесь на числа 22, 222, 2 или 2222, это значит, что запланированное начинает давать свои плоды. Но не стоит пускать такое дела на самотек, важно подпитывать их другими делами, необходимыми для воплощения этих замыслов.
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Влюбленные пары выбирают такие зеркальные даты, как день для бракосочетания, веря, что это сделает их семейную жизнь счастливой. Как правило в этот день в ЗАГСах ажиотаж: 07.07.2007 – в столичном ЗАГСе расписались 77 пар, рекорд у Днепропетровска – 714 браков за сутки. По данным Минюста, 10.10.2010 в Украине поженились 830 пар, а подали заявление 881 пара.
Хотя нумерологи предупреждают, что красивые даты, не всегда удачные.
Например, дата 12.12.12 хоть и красивая, но тогда нумерологи и астрологи говорили, что брак не будет долгим.
К чему нужно готовится в этот день?
Астрологи считают, что зеркальная дата 02.02.2020 будет прорывным днем. В этот день всплеск энергии смогут почувствовать люди в любом уголке Земли. Также сейчас на небе можно наблюдать молодой месяц, что также позитивно скажется на начинаниях.
Именно со 2-го февраля стоит ожидать глобальных изменений в мире. В жизни некоторых людей тоже произойдет то, что изменит их жизни.
В этот день не рекомендуют заниматься спортом, а посвятить время своему духовному развитию.
Сегодня лучше остаться дома.
День подходит для загадывания желаний.
Сегодня нельзя ссориться или ругаться, а наоборот следует признаваться в любви, налаживать контакты, знакомиться, жениться.
Стоит отметить, что зеркальная дата в следующий раз повторится через сто лет.