В пятницу, 20 декабря, обновленный парламент Великобритании, где большинство у Консервативной партии, проведет голосование за сделку по Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что голосование по Brexit состоится до Рождества, тем самым теперь он выполняет данное обещание.

В сообщении сказано, что для позитивного исхода голосования по Brexit Джонсону все же предстоит столкнуться с “небольшим противодействием”.

По словам премьер-министра, крайний срок для выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – 31 января.

“Сегодня мы выполним обещание, которое мы дали людям, и подведем итоги голосования за Brexit к Рождеству”, – сказал Джонсон.

После этого начнется финальная стадия переговоров для заключения торговых сделок с разными странами.

“После нескольких лет задержек и ссор в парламенте мы обеспечим определенность, и у трудолюбивых предприятий и людей по всей стране будет прочное основание для планирования будущего”, – сказал Джонсон.

Резюмируя, он отметил, что следующий год будет “отличным” для Британии.