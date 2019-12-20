Об этом сообщает Reuters.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что голосование по Brexit состоится до Рождества, тем самым теперь он выполняет данное обещание.
В сообщении сказано, что для позитивного исхода голосования по Brexit Джонсону все же предстоит столкнуться с “небольшим противодействием”.
По словам премьер-министра, крайний срок для выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – 31 января.
“Сегодня мы выполним обещание, которое мы дали людям, и подведем итоги голосования за Brexit к Рождеству”, – сказал Джонсон.
После этого начнется финальная стадия переговоров для заключения торговых сделок с разными странами.
“После нескольких лет задержек и ссор в парламенте мы обеспечим определенность, и у трудолюбивых предприятий и людей по всей стране будет прочное основание для планирования будущего”, – сказал Джонсон.
Резюмируя, он отметил, что следующий год будет “отличным” для Британии.
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