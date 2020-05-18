#Буквы рассказывают, какие выставки доступны онлайн в украинских музеях.
В 1977 году на заседании Международного совета музеев было решено учредить новый праздник. А с 1978 года Международный день музеев стали отмечать более чем в 150 странах.
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
“Тема 2020 года – “Музеи за равенство: многообразие и инклюзия”. Для нас инклюзия – ведущее направление деятельности. Мы разрабатываем программы так, чтобы каждый человек мог найти что-то для себя. Каждый человек – уникален. Все мы видим мир по-разному, в зависимости от опыта, знаний, физиологических особенностей. Зрение – лишь один из способов восприятия информации”, – говорится в сообщении музея.
Музей предлагает прослушать короткую аудиозапись, представляя произведение искусства из описания. Изображение появится в конце аудио дорожки.
Литературно-мемориальный музей М. Булгакова
В музее Булгакова празднование Международного дня музеев совпало с масштабным празднованием Дня рождения писателя, который отмечают 15 мая. Поэтому с 15-го по 18 мая здесь проходят чтения произведений писателя онлайн на разных языках мира.
Музей книги и книгопечатания Украины
В Музее книги и книгопечатания состоится виртуальная экскурсия, посвященная 90-летию поэтессы Лины Костенко.
Национальный художественный музей Украины
“Карантинная” экскурсия в Международный День музеев.
“Вашему вниманию полная экскурсия первым этажом Национального художественного музея Украины к Международному дню музеев 2020 от научной сотрудницы и директора благотворительного фонда музея Павличенко Надежды”, – говорится в сообщении музея.
По ссылке можно посмотреть экскурсию.
Музей Голодомора
В Международный день музеев темой 2020 выбрали “Музеи за равенство: многообразие и инклюзия”.
“К этому дню мы подготовили проект “Равнее других: о преступлениях и привилегиях в СССР. Проект “равнее других” создан для привлечения внимания к историческому периоду, в течение которого открытое общество и равные права были невозможными. В течение недели мы будем публиковать серию сообщений с историческими документами и фактами по хэштегом #рівнішізаінших в Facebook, Instagram и Telegram”, – говорится в сообщении.
Музей современного украинского искусства Корсаков (Луцк)
Стоит отметить, что этот музей заработал с 11 мая. Но посетить его можно при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.
К Международному дню музеев и акции Ночь музеев музей Корсаков подготовил для посетителей программу, которая включает просмотр арт-фильмов и квесты, бесплатные экскурсии, флешмобы и конкурсы, а также ночную экскурсию с фонариками и совместный просмотр фильма Ночь в музее.
- В марте сообщалось, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительства многих стран ввели карантин, который среди прочего предусматривает отмену массовых мероприятий. Но театры и оперы не захотели своих поклонников оставлять без любимых спектаклей. Поэтому все желающие могут онлайн посмотреть пьесы, балет и другие представления.