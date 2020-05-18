18 мая ежегодно в мире отмечают День музеев (International Museum Day). Сейчас в условиях пандемии музеи во всех странах закрыты для посетителей. Тем не менее некоторые организовывают онлайн-выставки. В Украине также, сидя дома, можно посетить местные музеи.

#Буквы рассказывают, какие выставки доступны онлайн в украинских музеях.

В 1977 году на заседании Международного совета музеев было решено учредить новый праздник. А с 1978 года Международный день музеев стали отмечать более чем в 150 странах.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

“Тема 2020 года – “Музеи за равенство: многообразие и инклюзия”. Для нас инклюзия – ведущее направление деятельности. Мы разрабатываем программы так, чтобы каждый человек мог найти что-то для себя. Каждый человек – уникален. Все мы видим мир по-разному, в зависимости от опыта, знаний, физиологических особенностей. Зрение – лишь один из способов восприятия информации”, – говорится в сообщении музея.

Музей предлагает прослушать короткую аудиозапись, представляя произведение искусства из описания. Изображение появится в конце аудио дорожки.

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова

В музее Булгакова празднование Международного дня музеев совпало с масштабным празднованием Дня рождения писателя, который отмечают 15 мая. Поэтому с 15-го по 18 мая здесь проходят чтения произведений писателя онлайн на разных языках мира.

Музей книги и книгопечатания Украины

В Музее книги и книгопечатания состоится виртуальная экскурсия, посвященная 90-летию поэтессы Лины Костенко.

Национальный художественный музей Украины

“Карантинная” экскурсия в Международный День музеев.

“Вашему вниманию полная экскурсия первым этажом Национального художественного музея Украины к Международному дню музеев 2020 от научной сотрудницы и директора благотворительного фонда музея Павличенко Надежды”, – говорится в сообщении музея.

По ссылке можно посмотреть экскурсию.

Музей Голодомора

В Международный день музеев темой 2020 выбрали “Музеи за равенство: многообразие и инклюзия”.

“К этому дню мы подготовили проект “Равнее других: о преступлениях и привилегиях в СССР. Проект “равнее других” создан для привлечения внимания к историческому периоду, в течение которого открытое общество и равные права были невозможными. В течение недели мы будем публиковать серию сообщений с историческими документами и фактами по хэштегом #рівнішізаінших в Facebook, Instagram и Telegram”, – говорится в сообщении.

Музей современного украинского искусства Корсаков (Луцк)

Стоит отметить, что этот музей заработал с 11 мая. Но посетить его можно при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

К Международному дню музеев и акции Ночь музеев музей Корсаков подготовил для посетителей программу, которая включает просмотр арт-фильмов и квесты, бесплатные экскурсии, флешмобы и конкурсы, а также ночную экскурсию с фонариками и совместный просмотр фильма Ночь в музее.