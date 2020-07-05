5 июля 2014 года над горсоветом Славянска украинские военные подняли сине-желтый флаг. В этот же день бойцы ВСУ вошли и в Краматорск.

Об этом рассказывают #Буквы.

Оба города около трех месяцев находились под оккупацией.

Сначала в город заходили разведчики и саперы, за ними – остальные воинские подразделения. Убегая, оккупанты оставляли огромные арсеналы оружия российского производства.

С 13 октября 2014 года Краматорск стал временным центром Донецкой области. Там сейчас функционирует Донецкая областная государственная администрация.

В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут – 6 июля, Константиновку – 7 июля, Торецкое – 21 июля, Авдеевку – 29 июля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что после освобождения Славянска в городе стали восстанавливать электричество и водоснабжение, завезли хлеб.

“На этом фото 2014-го года – утро после дня освобождения. В асфальте, рядом с изрешеченной пулями стеллой, неразорвавшиеся мины”, – написал министр.