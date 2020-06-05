В пятницу, 5 июня, в ходе часа вопросов к Правительству народные депутаты заслушают отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о работе ведомства, борьбе с организованной преступностью, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Об этом сообщают #Буквы.

В повестке дня заседания Парламента указано, что с отчета Авакова начнется заседание.

После отчета министра нардепы рассмотрят законопроекты, касающиеся изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект об увеличении штрафов за непредоставление ответа на депутатский запрос и невыполнение требований комитетов. Также будут рассмотрены законопроекты касательно процедуры банкротства и касательно инфраструктуры объектов строительства.

Также в повестке дня есть законопроект о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.