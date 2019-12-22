Об этом сообщают #Буквы.

Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и длиться 8 дней. В этом году праздник приходятся на период с вечера 22 декабря по вечер 30 декабря.

В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Много веков назад Иудея была под властью Александра Македонского. Но после его смерти правителем стал диктатор Антиох Епифан. Он запретил изучать Тору, соблюдать традиции, поставил в храмах идолов. Это спровоцировало восстание иудеев. Война длилась три года. Одержав победу, евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить оскверненный Иерусалимский Храм. Но в нем был только один кувшин чистого масла для лампад, которого бы хватило только на один день. Но произошло чудо – лампада горела восемь дней.

В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее до восьми, используя для этого специальный подсвечник — ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем.

В эти дни пока зажженная свеча не догорит до конца женщинам нельзя выполнять любую работу.

На Хануку детям часто дарят подарки.