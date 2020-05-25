#Буквы рассказывают правила пользования подземкой в условиях карантина.
Дезинфекция вагонов
Каждые три часа в вагонах будут проводить дезинфекцию. Проводить ее будут во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.
Также дезинфекцию будут проводить каждые три часа на остановках, на платформах, в вестибюлях метрополитена.
Дезинфицировать будут ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни.
На станциях будут размещены информационные материалы, напоминающие об обязательном масочном режиме.
Правила проезда для пассажиров
Защитная лицевая маска. Без нее в метро просто не пустят. Власти рекомендуют использовать одноразовые перчатки – но это по желанию пассажира, заставлять никто не будет.
Дистанция. На станциях метрополитена наносят разметку для дистанции, например, у касс. Также дистанцию просят соблюдать на всех этапах нахождения в метро (в очередях у касс, на платформах, в вагонах).
Температурный скриниг. Его не будут проводить всем. Но если дежурному покажется, что пассажир болен, ему измерят температуру. С температурой выше 37,2 или же с признаками инфекционного заболевания пассажира просто не пустят в метро.
23 мая с 12:00 в Киеве заработал наземный общественный транспорт.
- Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов. Первый этап ослабления адаптивного карантина начался уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .
- На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады. Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.
- В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов. Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.