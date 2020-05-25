#Буквы рассказывают правила пользования подземкой в условиях карантина.

Дезинфекция вагонов

Каждые три часа в вагонах будут проводить дезинфекцию. Проводить ее будут во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Также дезинфекцию будут проводить каждые три часа на остановках, на платформах, в вестибюлях метрополитена.

Дезинфицировать будут ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни.

На станциях будут размещены информационные материалы, напоминающие об обязательном масочном режиме.

Правила проезда для пассажиров

Защитная лицевая маска. Без нее в метро просто не пустят. Власти рекомендуют использовать одноразовые перчатки – но это по желанию пассажира, заставлять никто не будет.

Дистанция. На станциях метрополитена наносят разметку для дистанции, например, у касс. Также дистанцию просят соблюдать на всех этапах нахождения в метро (в очередях у касс, на платформах, в вагонах).

Температурный скриниг. Его не будут проводить всем. Но если дежурному покажется, что пассажир болен, ему измерят температуру. С температурой выше 37,2 или же с признаками инфекционного заболевания пассажира просто не пустят в метро.

23 мая с 12:00 в Киеве заработал наземный общественный транспорт.